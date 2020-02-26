«البعض أيد الحداد وآخرون اعتذروا له».. مشاهير الفن ينعون مبارك

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الراحل محمد حسني مبارك
الراحل محمد حسني مبارك
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علا خطاب

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"علاء مبارك" يوجه رسالة لوالده

حرص عدد من نجوم الفن ومشاهير الوطن العربي، على نعي الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والذي وفته المنية، أمس الثلاثاء، في مستشفى الجلاء العسكري بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 91 عامًا.

صلاح عبد الله: "نعم لإعلان الحداد"

وكتب الفنان صلاح عبد الله عبر حسابه على موقع "فيس بوك": "نعم لإعلان الحداد في كل أرجاء البلاد، نعم لجنازة عسكرية مهيبة تبث لجميع القنوات العربية والعالمية، نعم لأن تكريم رحيله يا مصر تكريم ليوم من أعظم أيام تاريخك".

إلهام شاهين: "نعتذر لك"

بينما نعت الفنانة إلهام شاهين الرئيس الراحل بكلمات مؤثرة، حيث كتبت عبر موقع "فيس بوك": "الله يرحم الرئيس مبارك كان شخصية وطنية عظيمة، حارب من أجل مصر هو وزملاؤه، وأعادوا لنا أرضنا و عزتنا وكرامتنا.. والحمد لله إنه عاش حتى ثبتت براءته هو وولاده في كل ما نسب إليهم.. نعتذر لك سيادة الرئيس عن كل ما تعرضت له من ظلم وعدم وفاء من البعض".

وفي السياق، نعت الفنانة حلا شيحه الرئيس الراحل بصورة له تحمل عبارة "وعلى أرضه أموت وسيحكم التاريخ علي وعلى غيري بما لنا أو علينا.. إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله".

في حين، قدمت الفنانة سمية الخشاب واجب العزاء عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، معلقة : "الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في ذمة الله .. إنا لله وإنا إليه راجعون .. الله يرحمه ويغفر له آمين".

أحلام: "رحم الله قائد القوات الجوية"

ونعت الفنانة الإماراتية أحلام، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، حيث كتبت: "رحم الله قائد القوات الجوية الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناته".

إليسا: "كل التعازي لشعب مصر"

نعته المطربة اللبنانية إليسا، إذ كتبت: "مع رحيل الرئيس حسني مبارك، عم تطوي مصر صفحة كبيرة من تاريخها الحديث، كل التعازي لشعب مصر ومحبي الرئيس مبارك، وإن شاء الله هالبلد ما بيشوف إلا الخير والأمل".

زينة: "مع السلامة يا ريس"

وقالت الفنانة زينة، عبر حسابها على انستجرام، "مع السلامة يا ريس، معاك طفولتنا وشبابنا واحترامنا ليك كبير، هاعلِّم ولادي ووالد أختي يحبوك زيي وهاقلهم كان راجل عظيم، لن ننساك أبداً".

محمد ممدوح: "له ما له وعليه ما عليه"

أما الفنان محمد ممدوح فكتب: "له ما له وعليه ما عليه، هو الآن بين يدي الله ولا يجوز عليه إلا الرحمة، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

محمد محمود عبد العزيز: "لن أنسي صوتكم الكريم"

وعلى حسابه في "أنستجرام" كتب المنتج والممثل، محمد محمود عبد العزيز، نجل النجم الراحل محمود عبد العزيز: "لم يحالفني الحظ أن ألتقى سيادتكم، ولكن لن أنسى لفتتكم الكريمة ولا صوتكم الكريم الذي لم يفارق أذني منذ اتصال سيادتكم بي لمواساتي أنا وأسرتي يوم فقدان والدي الغالي في سنة 2016".

كارول سماحة: "بطل الحرب والسلام"

علقت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عبر تويتر: "أتقدم بأحر التعازي للشعب المصري، وأسرة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، بطل الحرب والسلام".

بهاء الدين محمد: مات رجل

وكتب الشاعر بهاء الدين محمد: "البقاء لله، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مات رجل، اللهم ارحمه واغفر له وأدخله الجنة دون حساب ولا سابقة عذاب".

وعلقت الفنانة فيفي عبده، عبر حسابها بإنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة".

كما نشرت الفنانة التونسية لطيفة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة للرئيس الراحل، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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