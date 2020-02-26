"بيراميدز" يختتم تدريباته استعدادًا لـ"زاناكو"

26 فبراير 2020 - 10:19 ص

يختتم فريق بيراميدز استعداداته قبل السفر لزامبيا غدًا الخميس، لمواجهة فريق زاناكو الأحد المقبل في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفًا على زاناكو، في الثالثة عصرًا بتوقيت زامبيا على استاد لوساكا الوطني بالعاصمة الزامبية، ويتولى إدارة المباراة الحكم أندريا ماندا من مدغشقر، ويعاونه ليونيل حاسني من مدغشقر، وجيمس فريدريك إيميلي من سيشيل، والحكم الرابع عبدول كانوسو من مدغشقر.