  • الأربعاء 26 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر11:34 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مبارك

تفاصيل أغرب رحلة جوية لـ"مبارك"

الراحل محمد حسني مبارك

«البعض أيد الحداد وآخرون اعتذروا له».. مشاهير الفن ينعون مبارك

حسني مبارك

لأول مرة.. سوزان مبارك تكشف أسرارًا عن حياته الشخصية وقصة حبهما

بعد صلاة الجنازة.. نقل جثمان مبارك بطائرة إلى المقابر

بعد صلاة الجنازة.. نقل جثمان مبارك بطائرة إلى المقابر

فشل في معاشرة زوجته فاستعان بصديقه

التحريات تكشف مفاجآت فى إجبار مدير بنك على معاشرة أم وابنتها

أول إصابة بفيروس كورونا في القوات الأمريكية

أول إصابة بكورونا لمجند أمريكي

شاهد كيف أحيا أنصار مبارك ذكرى عيد القوات الجوية

الآلاف يحتشدون أمام مسجد المشير استعدادًا لتشييع "مبارك"

محمد حسني مبارك

تعرف على التفاصيل الجديدة فى جنازة وعزاء مبارك

الرئيس السابق حسني مبارك

"البحوث الإسلامية": وطنية مبارك تدرس

الرئيس الامريكي وزوجته في الهند

ميلانيا وإيفانكا ترامب بالزى الهندي

فى المعادى..

التحريات تكشف مفاجآت فى إجبار مدير بنك على معاشرة أم وابنتها

قضايا وحوادث

فشل في معاشرة زوجته فاستعان بصديقه
فشل في معاشرة زوجته فاستعان بصديقه
Advertisements

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

أم وابنتها تحتجزان مدير بنك وتجبرانه على ممارسة الرذيلة

#

«الإفتاء» توضح حكم تجسس أحد الزوجين على تليفون الآخر

#

‎حركة تنقلات محدودة بإدارة البحث الجنائي في المنوفية

#

قمة الناشئين.. الزمالك يهزم الأهلى بهدف «هيكل»

محمد حسني مبارك

سوزان مبارك

قصة حب

وفاة الرئيس الاسبق

كشفت التحريات مفاجآت جديدة ، في الواقعة التي أثارت ضجة خلال الساعات الماضية، عن قيام سيدة وابنتها باحتجاز مدير بنك سابق في شقتهما بمنطقة المعادي وإجباره على معاشرتهما .

وأوضحت التحريات، أن مدير البنك على علاقة بالمتهمتين قرابة العام، وكان دائم التردد عليهما، وتوصلت التحريات إلى أن المدعي كان على علاقة غير شرعية بربة المنزل وابنتها، وأنه قام بتصوريهما أثناء ممارسة العملية الجنسية بواسطة هاتفة المحمول، وذلك نظير مبلغ مالي.

وأكدت التحريات، أن المجني عليه كان يدفع لهما مبالغ مالية نظير ممارسة الجنس معهما، ولم تكن تلك المبالغ على سبيل المساعدة كما ادعت الأم.

وأوضحت التحريات أن المتهمة الأولى طلبت من المجني عليه مبلغًا ماليًا كبيرًا لكنه رفض، وهددته ببعض الصور له أثناء ممارسته الرذيلة معهما، لكنه رفض، وطلبت منه عدم الحضور إليهما مرة أخرى، وقامت بقطع تلك العلاقة، فقام المجني عليه بادعاء أنه تعرض للاحتجاز وإجباره على ممارسة الرذيلة معهما.

وكان مأمور قسم شرطة المعادي، قد تلقي بلاغًا من ميلاد 65 سنة مدير بنك سابق، مفاده بقيام كل من "أمل .م" 41 سنة ربة منزل، وابنتها "هالة" 22 سنة، باحتجازه داخل شقتهما ومساومته على دفع مبلغ مالي.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهمتين، وبمواجهتهما قالا إن مدير البنك كان يقدم لهما المساعدة من حين لآخر، وطلب منهما ممارسة الجنس، وخشية قطع المساعدة عنهما وافقتا على ممارسة الرذيلة معه.

وبفحص الهواتف المحمولة، تبين وجود فيديوهات وصور إباحية لهما في أوضاع مخلة، وجرى التحفظ على الهواتف، وتحرير محضر بالوقعة وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

أنور إبراهيم ولدغات الجحر الواحد

فراج إسماعيل

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» خبر سار للأهلى قبل مواجهة صن دوانز
» كويتي يدعى الإصابة بـ«كورونا» هروبًا من زوجته
» طاقم تحكيم مباراة الزمالك والترجي يصل القاهرة
» الجبلاية تفتح تحقيقا موسعا مع "الغندور"
» الطماطم بـ4.5 جنيه.. تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم
» صديق إمام عاشور يكشف مفاجأة مدوية عن الاعتداء على منزله
» الأهلي يفسد صفقة الزمالك الجديدة بقرار ذكي
» شاهد .. وضع فنان شهير في الحجر الصحي للتأكد من خلوه من كورونا
» هكذا ردت فنانة شهيرة على الهجوم بسبب ارتباطها بشاب من ديانة مختلفة
» البايرن يهزم تشيلسي ويضع قدما في نصف نهائي "الشامبيونزليج"
» برشلونة يخطف تعادلًا ثمينًا من أرض نابولي بدوري الأبطال

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:13 م

  • فجر

    05:08

  • شروق

    06:31

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:28

  • مغرب

    17:55

  • عشاء

    19:25

من الى
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"