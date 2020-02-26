بعد صلاة الجنازة.. نقل جثمان مبارك بطائرة إلى المقابر

26 فبراير 2020 - 10:12 ص

قال مراسل التليفزيون المصري إنه بعد انتهاء صلاة الجنازة على الرئيس الراحل محمد حسني مبارك بمسجد المشير، سيتم نقل الجثمان بإحدى الطائرات، المقرر أن تهبط في مهبط للطائرات قرب مقابر الأسرة، لتشييعه إلى مثواه الأخير.

وأضاف مراسل برنامج "صباح الخير يا مصر"، أن الحركة المرورية بجوار المنطقة الموجود بها مقابر أسرة مبارك، تسير بشكل طبيعي، ولا توجد شوارع أو محاور مرورية مغلقة على الإطلاق.

يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك توفي أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 91 عاما، بعد وعكة صحيّة تعرّض لها مؤخرًا.

كما تولى مبارك حكم مصر لمدة اقتربت من 30 عاما، بدأت في 14 أكتوبر 1981 عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات، وانتهت بعد ثورة يناير في 11 فبراير 2011.