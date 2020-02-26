» الجبلاية تفتح تحقيقا موسعا مع "الغندور"

26 فبراير 2020 - 10:06 ص

فتحت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، التحقيق في الشكوى المقدمة من الحكام ضد جمال الغندور رئيس اللجنة والتي وصل عددها 60 شكوى.

وتلقى مسئولو اللجنة الأيام الماضية ما يقرب من 60 شكوى من الحكام سواء الدوليين أو الدرجة الأولى أو الثانية ضد رئيسهم بداعي تعرضهم للظلم وعدم منحهم فرصة الظهور فى المباريات، وهو ما سيتم التحقيق فيه خلال الساعات المقبلة.

واستقرت اللجنة الخماسية على الإطاحة بجمال الغندور من منصبه خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد أزمة مباراة السوبر الأخيرة وغيابه عن اللقاء بعدما كلفه مسئولو الجبلاية بمهمة مراقبة حكام السوبر.