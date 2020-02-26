تعرف على التفاصيل الجديدة فى جنازة وعزاء مبارك

26 فبراير 2020 - 09:29 ص

تبدأ مراسم تشييع جثمان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عقب صلاة الظهر، حيث تبدأ بصلاة الجنازة في مسجد المشير بالتجمع الخامس يليها مراسم الجنازة العسكرية، ثم يدفن في مدافن الأسرة في المقطم شرقي القاهرة، ويقام العزاء بعد صلاة المغرب بمسجد المشير الساعة 6 بعد صلاة المغرب.

في سياق متصل رفعت سلطات مطار القاهرة الاستعداد القصوى لاستقبال وفود المعزين ومعظمهم من الدول العربية.

وكان فريد الديب محامي مبارك قد أعلن نبأ وفاته أمس في الحادية عشرة والثلث ظهرًا.

كما نعت رئاسة الجمهورية "مبارك" في بيان جاء فيه: "تنعي رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة"، كما تم إعلان حالة الحداد لمدة 3 أيام.

جدير بالذكر أن مبارك رحل بعد 30 عامًا من الحكم كأطول فترة رئاسة في تاريخ مصر الحديث، ورحل عن عمر يناهز 92 عامًا، وتنحي مبارك 11 فبراير 2011 بعد قيام ثورة 25 يناير .