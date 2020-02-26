» الطماطم بـ4.5 جنيه.. تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

متابعات- أمينة عبد العال
تشهد أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 26 فبراير، حالة من التباين حسب الأسواق التي تعرض فيها.
وسجل سعر كيلو الطماطم اليوم 4.5 جنيه، وسجل سعر كيلو البطاطس 4 جنيهات وسجل سعر كيلو الخيار 5 جنيهات، وسجل سعر كيلو البصل 5 جنيهات، وسجل سعر كيلو الكوسة 7 جنيهات.
أما عن أسعار الفاكهة فقد سجل سعر كيلو البرتقال 6.5 جنيه للكيلو وسجل سعر كيلو الجوافة 8 جنيهات وسجل سعر كيلو الموز 10 جنيهات وسجل سعر كيلو الفراولة 10 جنيهات.
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