الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

26 فبراير 2020 - 08:54 ص

يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 فبراير تراجع طفيف في المعاملات الصباحية حيث سجل 15.56 جنيه.

وسجل الدولار في البنك المركزي 15.52 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.60، وسجل في بنك قناة السويس 15.53 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.60 جنيه.

كما سجل في البنك الأهلي 15.51 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.61 جنيه، وسجل في بنك عودة 15.52 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.63 جنيه.