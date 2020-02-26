الخطيب يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز

26 فبراير 2020 - 07:30 ص

زف الكاتب الصحفي إيهاب الخطيب بشرى سارة لجماهير النادي الأهلي قبل مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا.



وقال "الخطيب" في لقاء مع برنامج "اللعيب" الذي يقدمه الإعلامي مهيب عبد الهادي: حضرت تمرينا للأهلي وكنت الوحيد تقريبا ، ورمضان صبحي شارك في التمرين كاملا .



وأضاف: لعب كجوكر في التقسيمة مع الفريقين ، ومشاركته في مباراة صن داونز فنية بحتة .



وتابع: لا يعاني من أي شيء ، وقرار مشاركته يتوقف على فايلر ، وسيكون متواجداً في مباراة صن داونز.



