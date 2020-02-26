كيف تصرف مبارك حين رأى "مرسي" في المحكمة قبل وفاتهما؟

26 فبراير 2020 - 06:52 ص

التقى الرئيس الراحل حسني مبارك مع نظيره "محمد مرسي" في المحكمة بتاريخ 26 ديسمبر سنة 2018 ، لكي يدلي "مبارك" بشهادته في قضية اقتحام الحدود ، المتهم فيها مرسي وقيادات إخوانية أخرى .



ودخل مبارك إلى المحكمة متكئًا على عصا ، وبجانبه نجليه علاء وجمال ، وذهب للجلوس على الكرسي المخصص له لكي يدلي بهذه الشهادة الهامة .



وتجاهل "مبارك" النظر إلى "مرسي" أثناء تواجده في القفص الزجاجي ، بينما توارى مرسي بين بعض القيادات الإخوانية أيضا.



وتوفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن عمر يناهز 91 سنة بعد وفاته.



