كيف تصرف مبارك حين رأى "مرسي" في المحكمة قبل وفاتهما؟

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مبارك

مرسى

التقى الرئيس الراحل حسني مبارك مع نظيره "محمد مرسي" في المحكمة بتاريخ 26 ديسمبر سنة 2018 ، لكي يدلي "مبارك" بشهادته في قضية اقتحام الحدود ، المتهم فيها مرسي وقيادات إخوانية أخرى .

ودخل مبارك إلى المحكمة متكئًا على عصا ، وبجانبه نجليه علاء وجمال ، وذهب للجلوس على الكرسي المخصص له لكي يدلي بهذه الشهادة الهامة .

وتجاهل "مبارك" النظر إلى "مرسي" أثناء تواجده في القفص الزجاجي ، بينما توارى مرسي بين بعض القيادات الإخوانية أيضا.

وتوفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن عمر يناهز 91 سنة بعد وفاته.

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