كشف هوية الفنانة التي كان يحبها مبارك وقطع لقائه من أجل مسلسلها

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حسني مبارك
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أحمد عادل شعبان

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مبارك

يسرا

هند صبري

كشف أشرف زكي - نقيب الفنانين - علاقة الرئيس الأسبق حسني مبارك بالفنانين ، مؤكدًا أنها كانت جيدة .

وقال "زكي" في مداخلة مع برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى: تقابلنا كفنانين مع الرئيس الراحل مبارك أواخر عام 2010 ووجدناه مهموما بمشاكلنا.

وأضاف: تحدثت من قبل مع مبارك في عودة عيد الفن و وجدناه يعلم أسماء الكثير من الفنانين وكان يتصل ببعضهم لتهنئتهم.

وتابع: حضرت معه لقاء آخر وفوجئنا به يستأذن ويقول (أنا همشي عشان ألحق مسلسل يسرا ) وهنا أنهارت الفنانة يسرا وكادة يغشى عليها من الفرحة ، كما أنه هنأ الفنانة هند صبري على أحد أدوارها.

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