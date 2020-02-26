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برشلونة يخطف تعادلًا ثمينًا من أرض نابولي بدوري الأبطال

الرياضة

برشلونة
برشلونة
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المصريون ووكالات

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حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة فريق نابولي الإيطالي وضيفه برشلونة الإسباني، التي جرت، الثلاثاء، على ملعب سان باولو، ضمن ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
جاء شوط المباراة الأول متوسط المستوى من جانب برشلونة الذي استحوذ بشكل أكبر على الكرة، لكن دون تشكيل خطورة حقيقية على مرمى أوسبينا حارس نابولي.
بدوره، عمل نابولي على إغلاق مناطقه، وتضيق المساحات أمام لاعبي برشلونة، والاعتماد على الهجمات المرتدة.
وأسفرت إحدى الهجمات عن هدف التقدم في الدقيقة 30 عبر البلجيكي درايس ميرتينز الذي وقّع على هدفه الـ 121 مع نابولي، ليصبح بذلك الهداف التاريخي لنادي الجنوب الإيطالي.
في الشوط الثاني، اندفع نابولي نحو الهجوم أملا في تعزيز النتيجة، فيما أجرى مدرب برشلونة كيكي سيتين عدة تغيرات على مستوى خط الوسط، الأمر الذي نشط الخط الأمامي للفريق، ونتج عنه احراز هدف التعادل في الدقيقة 57 بأقدام المهاجم الفرنسي انطوان غريزمان.
وحاول الطرفان فيما تبقى من عمر اللقاء التقدم في النتيجة، وكان نابولي قريب من خطف الفوز في عدة مناسبات لولا تألق الحارس الألماني تير شتيغن الذي كان له الفضل الأكبر في خروج فريقه متعادلا. -

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