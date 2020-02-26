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الكويت تعلن ارتفاع إصابات كورونا إلى 11 حالة

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الكويت تنفي وجود إصابات بـ"كورونا" على أراضيها

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، يوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 11 حالة إثر تسجيل إصابتين جديدتين.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قالت وزارة الصحة، إن "الحالتين الجديدتين لمواطنين اثنين مرتبطين بالسفر إلى إيران".
وأوضحت الوزارة في بيانها، أن "جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد".
كما طالبت الصحة الكويتية، المواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المتخصصة بغية الحفاظ على صحة الجميع.
وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا على الصعيد العالمي 78866 شخصا، توفي منهم 2592 شخصا، فيما شفي حتى الآن 25128 شخصا، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.
كانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31  ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، "فيروس كورونا المستجد" الذي ظهر في الصين، على أنه "وباء"، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".
 

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