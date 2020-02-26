التعدي على لاعب الزمالك الشاب وتحطيم سيارته

26 فبراير 2020 - 12:10 ص

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن إمام عاشور، لاعب نادي الزمالك تم التعدي عليه وتعرض منزله للتحطيم.



وتابع عمر ربيع ياسين - عبر برنامجه "نمبر وان" على فتاة "النهار" قائلا: إمام عاشور لاعب نادي الزمالك بحالة مطمئنة الآن بمنزله في المهندسين.

