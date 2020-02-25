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"عكاشة": كل أسرة مكونة من 4 أفراد بينهم مريض نفسي

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أستاذ الطب النفسي أحمد عكاشة
أستاذ الطب النفسي أحمد عكاشة
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المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، إن كل أسرة مكونة من أربع أفراد بينهم فرد مصاب بمشكلة نفسية، لافتًا إلى أن هناك 600 مليون فرد في العالم يُعانون من أزمات وأمراض نفسية
وتابع "عكاشة" - خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء- أن قدماء المصريين كانوا يضعون المرض النفسي مع أمراض القلب، وكانوا يعالجوه كأنه مريض قلب، وفي هذا الوقت لم يكن المريض النفسي به وصمة عار، ولكن هذا الأمر تحقق عندما بدأت التفرقة بينما الأمراض الجسدية والنفسية.
وأضاف أن الشخص إذا بدأ ينعزل وينطوي ويقلل اختلاطه بأصحابه، فهذا يعني أنه مريض نفسي، وإذا ترك عامين أو أكثر ففرصة شفائه تكون أصحب من علاجه مبكرًا. 
 

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