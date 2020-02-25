ماذا قال عمرو موسى عن «مبارك» بعد وفاته؟

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المصريون ـ متابعات

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نعى وزير خارجية مصر الأسبق عمرو موسى، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي وافته المنية يوم الثلاثاء عن عمر يناهز 91 عاما.
وقال "موسى" في بيان له يوم الثلاثاء: "رحم الله حسني مبارك.. بدأ حكمه بمجتمع متوتر واقتصاد متراجع وانتهى بمجتمع يرنو نحو الاستقرار ويطالب بالإصلاح، وباقتصاد ذي فرص تقدم واضحة.. كان حكمه فرديا ولكنه كان رئيساً وطنياً وشريكاً موثوقاً في قيادة العالم العربي.. سنوات حكم الرئيس الأسبق وخاصة العشرية الأخيرة تتطلب نقاشاً موضوعيًا موثقاً، إذ انتهت بثورة 25 يناير وبتنازله عن الحكم ثم دخول مصر في مرحلة اضطراب كبير.. يوم وفاته ليس اليوم المناسب لتقييم حكمه.. هذا يوم ندعو له فيه بالرحمة ونقدم العزاء فيه لأسرته والمصريين جميعًا، اتفقوا أو اختلفوا معه فهو جزء من تاريخ مصر الحديث. رحمه الله وغفر له".

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