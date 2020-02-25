الجنزوري: عملت مع مبارك 20 عامًا.. وهذا ما فعله معي

أعرب المهندس كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، عن حزنه الشديد لوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي رحل صباح اليوم عن عمر يناهز 92 عامًا، مشيرًا إلى أنه كان رمزًا وطنيًا قدم لمصر الكثير.
وأضاف الجنزوري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، "تعاملت معه 20 عاما، وهو وطنيًا قوميًا حريص على البلد ووحدته، ويكفيه أنه كان القائد الأعلى لمصر لمدة 30 عاما.
وتابع رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن مبارك كان حريصًا على الوطن وشعبه، مقدمًا العزاء للمصريين في وفاة الرئيس الراحل، مشيرًا إلى أنه تأثر كثيرًا مثل المصريين بوفاته.