"الأرصاد" تحذر المواطنين من هذ الأمر الخطير

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أكد الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أن يوم الثلاثاء كان نهاية حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وستشهد البلاد حالة استقرار في الطقس خلال الفترة القادمة. 
وأضاف شاهين - خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" عبر فضائية dmc- أن الأجواء ستكون مائلة للدفء نهارا على كافة الأنحاء ولكن يظل الطقس شديد البرودة ليلا، مناشدا المواطنين بعدم تخفيف الملابس خاصة وأن الفرق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى يصل لأكثر من 10 درجات، لافتا إلى أنه من المتوقع حدوث أية تقلبات جوية في أي وقت ولذلك ننصح المواطنين بمتابعة النشرة الجوية باستمرار خاصة وأننا لازالنا في فصل الشتاء.
وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة الأربعاء لـ 21 درجة في القاهرة، وسيكون هناك ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة.
وأشار الدكتور محمود شاهين، إلى أنه من المتوقع أن تكون الشبورة المائية كثيفة خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر، خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات، ناصحا قائدي المركبات توخي الحذر والقيادة بهدوء.

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