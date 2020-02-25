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تونس.. الداخلية تعلن القضاء على عنصر إرهابي

عرب وعالم

الداخلية التونسية
الداخلية التونسية
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المصريون ووكالات

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الداخلية: القضاء على 13 إرهابيًا بالعريش

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الثلاثاء، عن القضاء على عنصر إرهابي في سفوح جبال ولاية القصرين، غربي البلاد.
جاء ذلك في بيان مقتضب لوزارة الداخلية التونسية اطلع عليه مراسل الأناضول.
وقالت الداخلية، إن "وحدات مشتركة متكونة من الوحدة المختصة للحرس الوطني (جهاز أمني يتبع الداخلية)، ووحدات من الجيش الوطني، تمكنت إثر كمين بسفوح جبال ولاية القصرين، من القضاء على عنصر إرهابي".
وأضافت بأن "العملية لا تزال متواصلة".
وتتعرض تونس منذ مايو/أيار 2011 إلى عمليات إرهابية أدت إلى مقتل عشرات الأمنيين والعسكريين والمدنيين من السياح الأجانب بالخصوص. -

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