الجزائر تعلن أول إصابة بكورونا لمواطن إيطالي

25 فبراير 2020 - 11:00 م

أعلنت السلطات الجزائرية، الثلاثاء، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا"، لمواطن إيطالي قدم إلى البلاد في 17 فبراير/ شباط الجاري.



وقال وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، للتلفزيون الرسمي، إن "المواطن الإيطالي خضع للفحص الطبي بمعهد باستور الحكومي (متخصص في الأوبئة والأمراض المعدية)، وتبين أنه مصاب بفيروس كورنا".

وأضاف بن بوزيد، أن المصاب يخضع حاليا لإجراءات حجر صحي تفاديا لانتقال العدوى، مثلما هو معمول به في مختلف دول العالم.

وأشار إلى أن عملية الفحص شملت رعيتين من إيطاليا، تبين أن أحدهما مصاب بالفيروس، فيما تأكدت سلامة الثاني.

ووفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت روما ارتفاع حالات الوفاة بكورونا إلى 10، فيما بلغ عدد الإصابات 322.

وفي 17 فبراير/ شباط الجاري، أعلنت الجزائر إنهاء الحجر الصحي لـ43 شخصا من 3 دول مغاربية، تم إجلاؤهم، قبل أسبوعين، من مدينة ووهان الصينية، بسبب انتشار الفيروس.

وقالت السلطات حينها إنه لا إصابات وسط العائدين من "ووهان".

كما أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، مطلع فبراير، تعليقا مؤقتا لرحلاتها المنتظمة إلى العاصمة الصينية بكين (رحلتان أسبوعيا)، بسبب انتشار الفيروس.

ونصبت الجزائر، في يناير/ كانون الثاني الماضي، أجهزة حرارية في مطاراتها، للكشف عن "كورونا".

وينتقل "كورونا" عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال، ومن أول أعراضه، ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم في الحنجرة، والسعال، وضيق في التنفس، والإسهال، ويتحول في المراحل المتقدمة إلى التهاب رئوي، وفشل في الكلى، قد ينتهي بالوفاة.