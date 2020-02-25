» الأوقاف تحيل الداعية عبدالله رشدي للنيابة

صرح الدكتور أحمد عبد الرءوف رئيس الإدارة المركزية للرقابة والتقويم بوزارة الأوقاف، أنه قد تمت إحالة مخالفات الشيخ عبد الله رشدي المتكررة إلى النيابة المختصة.

وأصدرت وزارة الأوقاف قرارا بوقف عبد الله رشدي عن صعود المنبر لحين الانتهاء من التحقيق معه فيما يبثه من آراء مثيرة للجدل ومنشوراته التي لا تليق بأدب الدعاة.

وقالت وزارة الأوقاف، إن ذلك جاء بناء على مذكرة وكيل الوزارة لشئون الدعوة بشأن ما يثيره عبد الله رشدي على صفحاته من آراء مثيرة للجدل.

وذلك بالإضافة إلى بعض منشوراته التي لا تليق لا بأدب الدعاة ولا بالشخصية الوطنية المنضبطة بالسلوك القويم، متجاوزًا تعليمات الوزارة بأن شخصية الإمام على مواقع التواصل لا تنفصل عن شخصيته على المنبر، إذ لولا شخصيته كإمام ما التفت الناس إلى آرائه على مواقع التواصل.

وتابعت الوزارة في بيانها اليوم الاثنين: بما أن هذه الآراء الجدلية التي يبثها المذكور تحسب بصورة أو بأخرى على المؤسسة التي ينتمي إليها، وكأنها تقره على آرائه، قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بناء على مذكرة وكيل الوزارة المرفوعة إليه في هذا الشأن منع عبد الله رشدي من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية بالمساجد أو إمامة الناس بها لحين الانتهاء من التحقيق معه في المذكرة المرفوعة، وما يبثه من آراء جدلية لا تقبلها الوزارة ولا يحتملها واقعنا الراهن.