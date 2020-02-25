جنازة عسكرية لـ«مبارك» بأمر الرئيس السيسي

25 فبراير 2020 - 09:39 م

أكد الإعلامى أحمد موسى، أن المحامي فريد الديب أعلن ترتيب جنازة عسكرية غدًا، الأربعاء، تليق بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بأمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن فريد الديب قال إن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك توفي في تمام الساعة الحادية عشرة والثلث صباحًا، وفشلت كل محاولات إبقائه على قيد الحياة، وصعد إلى بارئه الأعلى.

وكانت رئاسة الجمهورية نعت ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية، أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.

وتقدمت رئاسة الجمهورية، فى بيان لها، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020.