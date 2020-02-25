» أسعار الذهب تتراجع لـ 12 جنيهًا

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الذهب
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أحمد سالم

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أسعار الذهب

سوق الصاغة

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2020، تراجعا كبيرا خلال التعاملات الصباحية، بعد تسجيلها أمس لأعلى سعر في تاريخها في سوق الصاغة.

وبدوره قال وصفي أمين واصف رئيس شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، إن عيار 21 تراجع بمقدار 12 جنيها للجرام في بداية اليوم.

وتابع أنه يظل عند أعلى في عام 2020، فيما سجل عيار 21 الأكثر انتشارًا ومبيعًا اليوم نحو 713 للجرام، مقارنة بنحو 713 جنيهات أمس.

وأكد أن سعر الأوقية في بورصة الذهب هبط اليوم سجل 1654 دولارًا، اليوم بتراجع 30 دولارًا.

ونعرض أسعار الذهب في مصر اليوم:

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 713 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 815 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 614 جنيها.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5705 جنيهات.

وسجل سعر الأوقية 1654 دولارًا.


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