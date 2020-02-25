تصريح دفن «مبارك» يفجر مفاجأة عن سبب وفاته

25 فبراير 2020 - 08:56 م

فجر تصريح دفن الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي أصدرته مديرية السؤون الصحية بالنزهة التابعة لوزارة الصحة، مفاجاة عن سبب وفاته.

ونشر تصريح الدفن الدكتور خالد رفعت مدير مركز طيبة للدراسات السياسية والاستراتيجية، والذي أكد أن سبب الوفاة لم يكن له علاقة بإزالة الورم من المعدة، من خلال عملية جراحية أجراها مؤخرًا.

وحسب تصريح الدفن فإن سبب الوفاة هو قصور مزمن بالكلى ورفرفة أذنبية بالقلب، وتم التصريح بدفنه في مقابر الأسرة بكلية البنات في الجولف.

وكتب خالد رفعت معلقًا على تصريح الدفن :« الله يرحمك يا ريس ... تصريح الدفن اتعمل خلاص ليدفن غدا ان شاء الله فى مقابر الاسرة - كلية البنات - الجولف - الجنازة العسكرية بعد صلاة الظهر من مسجد المشير - والعزاء فى مسجد المشير ليلا».

وتوفى اليوم الرئيس حسني مبارك عن عمر ناهز الـ91 عامًا بعد صراع مع المرض، داخل غحدى مستشفيات القوات المسلحة، وقيل أنه دخل العناية المركزة وتدهورت صحته بسبب مضاعفات نتجة عن العملية الجراحية التي أجراها مؤخرًا لإزالة ورم في المعدة، حسب تصريحات محاميه فريد الديب.



