» الكويت تعلن إصابة الحالة التاسعة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليترفع عدد الحالات المسجلة اليوم أربعة مصابين.



علمًا بأنه تأكد إصابة ثلاثة مواطنين كويتيين بالفيروس فجر اليوم، ليصل بذلك عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس في البلاد إلى 9 حالات.

وكانت الحالة الجديدة لمواطنة من بين المسافرين القادمين من إيران ممن كانوا في الحجر الصحي.

وبحسب بيانات وزارة الصحة لجميع الحالات المعلن عنها، فقد كانت غالبية الحالات لأشخاص من القادمين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأوضحت أن «الحالات التسع المصابة في حالة مستقرة ويجرى تطبيق البروتوكولات المعتمدة في العزل وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وجددت تأكيدها على اتخاذ الإجراءات الوقائية كافة في مواجهة انتشار الفيروس.