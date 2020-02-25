  • الثلاثاء 25 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر08:43 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
المملكة العربية السعودية

تعليق الدراسة بالسعودية غدًا

وزير الرياضة

بيان قوي..وزير الرياضة يدعم قرارات «تأديب» الزمالك

عمرو الجنايني ومرتضى

هل ينُفذ «الجنايني» تهديده.. ويصدر قرارًا بهبوط الزمالك للدرجة الثانية؟

غنيم

"وائل غنيم" يفاجئ محبي "مبارك" بهذا التصريح

أرشيفية

صدمة.. انتحار سيدة أثناء أداء العُمرة بطريقة بشعة

المقبرة

«مثل القصور»..أول فيديو لمقبرة حسني مبارك من الداخل

حريرجي

فيديو خطير يرصد إصابة نائب وزير إيراني بـ"كورونا"

مبارك

نجا من 6 محاولات اغتيال إلا واحدة.. وهذه وصيته

ليفربول

اشتباه في إصابات بـ«كورونا» داخل ليفربول

الإعلامية الكويتية ليالي عباس

العثور على الإعلامية ليالي عباس جثة هامدة داخل شقتها

تستغل إعاقة زوجها لتمارس الجنس مع رجل ستيني

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

«مدمنة جنس» نامت مع 130 رجلاً وتخضع للعلاج

#

ظهور نادر لصفاء أبو السعود مع زوجها

#

«ماجدة»..حجرت عليها ابنتها وطلقت أثناء رقصها مع زوجها

#

معلمة تمارس الجنس مع طالبين وتفلت من السجن

زوجة

الجنس

خائنة

ستيني

سيطرت حالة من الغضب العارم على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تسريب فيديوهات غير أخلاقية لزوجة رجل معاق.

وتفجرت القضية عقب انتشار فيديوهات ساخنة وصور ومحاثات للزوجة وعشيقها الرجل "الستيني" المتزوج هو الآخر، عبر مواقع التواصل، حيث أن زوجها رجل "أبكم" وكانت تستغل ذلك لإقامة علاقة مع الرجل الآخر داخل منزلها، حيث كانت تغلق الباب على زوجها من الخارج وتستقبل عشيقها لممارسة الجنس داخل منزلها.

وبعد تفجر القضية التي هزت إحدى المدن المغربية، دخلت إحدى الجمعيات المهتمة بالصم والبكم على الخط الفضيحة لمساندة الزوج المكلوم "الأبكم" ضد خيانة زوجته.

وحسب صحف محلية، تستعد الجمعية لرفع شكاية لمؤازرة الزوج الأبكم، ضحية خيانة زوجته، والتي كانت تعيش علاقة غرامية منذ شهور مع ستيني متزوج هو الآخر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

أنور إبراهيم ولدغات الجحر الواحد

فراج إسماعيل

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» «مثل القصور»..أول فيديو لمقبرة حسني مبارك من الداخل
» فنان شهير يعلن اعتزاله تشجيع الزمالك
» إصابة 322 شخصًا.. "كورونا" يثير الرعب بإيطاليا
» تستغل إعاقة زوجها لتمارس الجنس مع رجل ستيني
» إصابة 4 مشجعين لـ"فالنسيا" بفيرس كورونا
» مات بعد البراءة.. كلمات مؤثرة لأصدقاء عائلة مبارك
» رسالة مرتضى منصور للاعبي الزمالك بعد الانسحاب من القمة
» «أحمد شفيق» عن وفاة «مبارك»: «فقدت مُعلمي»
» موعد وصول بعثة الترجي إلى القاهرة
» «جوارديولا» يعلن قائمة مانشستر سيتي لمواجهة الريال
» الأزهر يشيد بمسيرة "مبارك" الوطنية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:08 ص

  • فجر

    05:09

  • شروق

    06:32

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:27

  • مغرب

    17:55

  • عشاء

    19:25

من الى
مجدى يعقوب
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"
أرشيفية