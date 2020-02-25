» تستغل إعاقة زوجها لتمارس الجنس مع رجل ستيني

25 فبراير 2020 - 08:04 م

سيطرت حالة من الغضب العارم على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تسريب فيديوهات غير أخلاقية لزوجة رجل معاق.

وتفجرت القضية عقب انتشار فيديوهات ساخنة وصور ومحاثات للزوجة وعشيقها الرجل "الستيني" المتزوج هو الآخر، عبر مواقع التواصل، حيث أن زوجها رجل "أبكم" وكانت تستغل ذلك لإقامة علاقة مع الرجل الآخر داخل منزلها، حيث كانت تغلق الباب على زوجها من الخارج وتستقبل عشيقها لممارسة الجنس داخل منزلها.

وبعد تفجر القضية التي هزت إحدى المدن المغربية، دخلت إحدى الجمعيات المهتمة بالصم والبكم على الخط الفضيحة لمساندة الزوج المكلوم "الأبكم" ضد خيانة زوجته.

وحسب صحف محلية، تستعد الجمعية لرفع شكاية لمؤازرة الزوج الأبكم، ضحية خيانة زوجته، والتي كانت تعيش علاقة غرامية منذ شهور مع ستيني متزوج هو الآخر.