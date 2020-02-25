» إصابة 322 شخصًا.. "كورونا" يثير الرعب بإيطاليا

25 فبراير 2020 - 07:58 م

تزايدت المخاوف في إيطاليا جراء تفشي فيروس "كورونا" المستجد، حيث ارتفع عدد المصابين اليوم الثلاثاء إلى 322 وارتفاع عدد حالات الوفاة إلى 10 أشخاص.

وأكدت وكالة "رويترز" أن الوفيات الجديدة سجلت لدى أشخاص مسنين، في حين ارتفع عدد المصابين إلى 322، أغلبهم في شمال البلاد.

ومع تسجيل الحالات الجديدة، ارتفع عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس إلى 10.

من جهته، قال وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانتسا، إن الدول التي لها حدود مع إيطاليا أعربت عن التزامها بإبقاء الحدود مفتوحة، على الرغم من تفشي الفيروس.