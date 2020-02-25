هل ينُفذ «الجنايني» تهديده.. ويصدر قرارًا بهبوط الزمالك للدرجة الثانية؟

25 فبراير 2020 - 07:51 م

اشتعلت أزمة عنيفة في كرة القدم المصرية، بعدما ألغى الحكم الليتواني ماسيكا مباراة القمة بين الأهلي والزمالك مساء الإثنين باستاد القاهرة، المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري الممتاز، لعدم حضور فريق الزمالك، رغم تأجيل المباراة لمدة ساعة.

وحذر عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة فى وقت سابق من بداية الموسم من تهديد الأندية الكبرى وخاصة الأهلي والزمالك بالانسحاب من الدورى كوسيلة للضغط على مسئولي اتحاد الكرة.

وقال الجناينى "لو هددنى الأهلى والزمالك بالانسحاب من الدورى سيطبق عليهما اللائحة والتى تطبق على الفريق المنسحب وهى الهبوط للدرجة الثانية".

وينتظر الجميع خلال الساعات القليلة القادمة موقف رئيس اللجنة الخماسية من تنفيذ تهديده التي قطعه على نفسه في بداية الموسم من الوقوف ضد من يحاول العمل على إفساد المسابقة المحلية دون التفرقة بين نادي وآخر.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، أعلن خوض مباراة القمة بفريق من الناشئين، إلا أن أتوبيس الفريق لم يصل بداعي سوء الأحوال الجوية والزحام المروري، ليعلن اتحاد الكرة تمسكه بتطبيق اللائحة خاصة أنها ليست ظروف قهرية في ظل وصول فريق الأهلي وطاقم الحكام للمباراة.

وتنص لائحة لجنة الانضباط الجديد التي تم تطبيقا في الموسم الحالي، على معاقبة النادي الذي يتسبب في عدم إقامة المباريات الرسمية أو الودية أو العمل على إفشالها، أو التلويح بعدم المشاركة فيها، أو الانسحاب منها قبل بدءها لأي سبب من الأسباب، والإخلال بمتطلبات تنظيمها، أو التسبب في تعطيل التقنيات الفنية في إدارة المباريات، وهو ما يعني أن التلويح بالانسحاب ومحاولة إفشال المباراة يعني معاقبة الفريق، وليس مجرد الانسحاب منها، لينتظر الأبيض عقوبات نارية.

وعقد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق الأبيض، قبل انطلاق تدريب اليوم، استعدادًا للقاء الترجي المقبل المقرر له الجمعة المقبل في ذهاب دور الـ8 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد رئيس الزمالك للاعبي الفريق أنه لن يتم خصم أي نقاط من الفريق الأبيض في بطولة الدوري بعد عدم خوض مباراة الأهلي أمس، وحرص رئيس نادي الزمالك على تحفيز لاعبي الفريق قبل مباراة الترجي وطالبهم بتحقيق الفوز والمنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أفريقيا.

وطلب مرتضى منصور من اللاعبين عدم التركيز في أحداث مباراة القمة أمام الأهلي.