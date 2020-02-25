«كان بطلًا».. مجلس الوزراء ينعي وفاة حسنى مبارك

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وفاة حسنى مبارك

نعت رئاسة مجلس الوزراء، وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء.

وقال المجلس في بيان له: «ينعي مجلس الوزراء ببالغ الحزن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، الذي وافته المنية صباح اليوم، 25 فبراير 2020».

وأضاف البيان: «ويتقدم مجلس الوزراء بخالص العزاء لأسرة الفقيد وذويه، الذي كان أحد أبطال قواتنا المسلحة في معركة الكرامة، عام 1973، كما سبق له تولى رئاسة مجلس الوزراء في الفترة من أكتوبر 1981 وحتى يناير 1982».

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