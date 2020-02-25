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رأي صادم من محمد صبحي عن مطربي المهرجانات

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محمد صبحي
محمد صبحي
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محمد فضل- متابعات

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محمد صبحي

حمو بيكا

حسن شاكوش

علق  الفنان ?محمد صبحي، على أزمة مطربي المهرجانات الشعبية، وقرار منعهم من الغناء، مؤكدًا أننا سنترحم على أيام هؤلاء الشباب بعد 20 عامًا من الآن.

وقال "صبحي" :"عندما أجد من يتحدثون عن هؤلاء المطربين بين متعاطف ومعارض يصيبني الضحك مشيرا إلى أنه لا يهتم بصوته ولا بما يقدمه ولكنه يريد تصنيفا له مشيرا إلى أنه انسان جاهل.

وأضاف صبحي :"هاتولي فنان حتى أحمد عدوية لم يكن قيمة وقامة.. وبالمناسبة لما طلع عدوية اتهاجم ولجأ للغناء في ملهى ليلي ووقتها دافعت عنه بأنه مش مجرم ولا تتضمن أغانيه ألفاظا جارحة مكنش فيها قلة أدب ومكنتش بتدفعك للرذيلة".

ولفت إلى أن أحمد عدوية تعرض للظلم وبعد 20 عاما من الآن سنقول "الله يرحم أيام حمو بيكا وشاكوش هما فين دلوقتي".


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