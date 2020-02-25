ريهام سعيد ترد على منتقديها لمساندة محمد رمضان

أحمد سالم
أعلنت الإعلامية ريهام سعيد مؤخرًا عن موقفها الداعم للفنان محمد رمضان في الأزمات المتتالية التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة.
وأكدت ريهام سعيد على موقفها حين كتب أحد متابعيها على Instagram تعليقًا طالبها فيه بالتوقف عن هذا الدعم قائلًا: "يا ريت يا ريهام عشان الناس متزعلش منك وتخسري جمهورك اللي بيحبك، ما تبرريس لتصرفات محمد رمضان أو تدافعي عنه، هو ميستاهلش وأنتي عارفة كويس، معرفش بصراحة أنتي بتعملي كده ليه؟".
لترد سعيد على هذا التعليق قائلةً: "أنا الناس ما يفرقش معايا زعلها، أنا بقول الحق وياما زعلوا بس أنا هفضل أقول الحق، الناس زعلانة في قناة اليوتيوب عنده 8 مليون؟ شيزوفرينيا".
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