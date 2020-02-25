ريهام سعيد ترد على منتقديها لمساندة محمد رمضان

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد مؤخرًا عن موقفها الداعم للفنان محمد رمضان في الأزمات المتتالية التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة.‏

وأكدت ريهام سعيد على موقفها حين كتب أحد متابعيها على Instagram تعليقًا طالبها فيه بالتوقف عن هذا الدعم قائلًا: "يا ريت يا ريهام ‏عشان الناس متزعلش منك وتخسري جمهورك اللي بيحبك، ما تبرريس لتصرفات محمد رمضان أو تدافعي عنه، هو ميستاهلش وأنتي ‏عارفة كويس، معرفش بصراحة أنتي بتعملي كده ليه؟".‏

لترد سعيد على هذا التعليق قائلةً: "أنا الناس ما يفرقش معايا زعلها، أنا بقول الحق وياما زعلوا بس أنا هفضل أقول الحق، الناس ‏زعلانة في قناة اليوتيوب عنده 8 مليون؟ شيزوفرينيا".‏