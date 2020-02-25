» إصابة 4 مشجعين لـ"فالنسيا" بفيرس كورونا

25 فبراير 2020 - 06:55 م

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن 4 مشجعين من جماهير نادي فالنسيا الإسباني ظهرت عليهم علامات الإصابة بفيروس كورونا بعد حضور مباراة أتالانتا فى دورى أبطال أوروبا التي أقيمت الأسبوع الماضى على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو التي ظهر فيها حالات كورونا خلال الأيام الماضية.

وقال موقع "فوتبول إيطاليا"، إن 4 مشجعين لنادي فالنسيا الذين حضروا المباراة التي انتهت بفوز أتالانتا 4-1 ظهر عليهم علامات المرض وأُمروا بالبقاء في منازلهم.

وأوضحت هيرميليندا فاناكلوتشا نائب المدير العام لعلم الأوبئة بقسم الصحة في فالنسيا الموقف بقولها: "أولًا سنتحدث إليهم، ونحدد عدد الأيام التي قضوها في ميلانو، ومتى وكيف ظهرت الأعراض على أساس ذلك، والتي ستقيم ما إذا كنت ستقوم بإجراء اختبار لفيروس كورونا أو أي مرض آخر من نوع الأنفلونزا".

وشهدت إيطاليا ظهور 288 حالة مصابة بفيروس كورونا وأدت إلى 7 وفيات جميعهم كانوا من كبار السن أو يعانون بالفعل من مشاكل صحية، وتم إغلاق العديد من المناطق الشمالية، حيث ألغت جميع الأنشطة هناك بجانب توقف الدراسة في المدارس والجامعات.

كما أعلن رئيس وزراء إيطاليا تأجيل 4 مباريات في الأسبوع الماضي من الدوري الإيطالي بجانب إقامة 6 مباريات الأسبوع المقبل بدون جماهير أبرزهم يوفنتوس والإنتر، بجانب مباراة الإنتر ولودوجوريتس في سان سيرو يوم الخميس في الدوري الأوروبي.