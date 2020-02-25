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رسالة مرتضى منصور للاعبي الزمالك بعد الانسحاب من القمة

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مرتضى منصور
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المصريون

الزمالك

مرتضى منصور

الاهلى

الترجى

عقد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق الأبيض، قبل انطلاق تدريب اليوم، استعدادًا للقاء الترجي المقبل المقرر له الجمعة المقبل في ذهاب دور الـ8 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد رئيس الزمالك للاعبي الفريق أنه لن يتم خصم أي نقاط من الفريق الأبيض في بطولة الدوري بعد عدم خوض مباراة الأهلي أمس، وحرص رئيس نادي الزمالك على تحفيز لاعبي الفريق قبل مباراة الترجي وطالبهم بتحقيق الفوز والمنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أفريقيا.

وطلب مرتضى منصور من اللاعبين عدم التركيز في أحداث مباراة القمة أمام الأهلي.

وشهدت الساعات الماضية جدلاً في الوسط الرياضي بعد عدم حضور الزمالك مباراة الأهلي أمس، الإثنين، باستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وذهبت تقارير إلى أن الزمالك سيتعرض لعقوبة خصم 6 نقاط من رصيده في بطولة الدوري بسبب الانسحاب من مباراة الأهلي أمس غير أن مرتضى منصور أكد للاعبي الفريق في جلسة اليوم أن النادي لن يتعرض لأية عقوبات بخصم النقاط.

وأوضح رئيس الزمالك للاعبين أنه تم صرف مكافآت الفوز بالسوبر، مطالبهم بالتركيز في الفترة المقبلة في ظل أهمية البطولة الأفريقية وسعي الزمالك للفوز بها.

وقرر مسئولو نادى الزمالك تحفيز لاعبى الفريق بصرف المكافآت المالية  عن السوبر الأفريقى والمحلى، وذلك لرفع معنويات الفريق قبل مواجهة الترجى التونسى التى ستجمع الفريقين فى السادسة من مساء الجمعة المقبل، فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها على استاد القاهرة، بحضور 30 ألف مُشجع.

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