فيديو خطير يرصد إصابة نائب وزير إيراني بـ"كورونا"

الطيب حسين
تداول رواد مواقع التواصل بإيران، مقطع فيديو يُظهر أعراض إصابة نائب وزير الصحة إيراج حريرجي، بفيروس كورونا المستجد.
ولفت ناشطون إلى أن نائب الوزير كان فى مؤتمر صحفي حينها، قبل أن يجتمع بالرئيس حسن روحاني.
مهم مشاهدة هذا المقطع: مؤتمر صحفي يعود ليوم أمس، للمتحدث بإسم الحكومة الإيرانية ربيعي وحريرجي نائب وزير الصحة الإيراني المصاب بفيروس ?#كورونا، وهنا تظهر علامات الإصابة بكورونا على نائب وزير الصحة منذ الأمس وبعد نهاية المؤتمر حضر في إجتماع مع الحكومة وبحضور الرئيس روحاني ..! pic.twitter.com/FdgGhKQQSa
— محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) February 25, 2020
وكتب ناشط أحوازي على "تويتر": "مهم مشاهدة هذا المقطع: مؤتمر صحفي يعود ليوم أمس، للمتحدث بإسم الحكومة الإيرانية ربيعي، وحريرجي نائب وزير الصحة الإيراني المصاب بفيروس كورونا، وهنا تظهر علامات الإصابة بكورونا على نائب وزير الصحة منذ الأمس وبعد نهاية المؤتمر حضر في اجتماع مع الحكومة وبحضور الرئيس روحاني".
واليوم الثلاثاء، أصيب نائب وزير الصحة الإيراني إيراج حريرجي، بفيروس "كورونا" المستجد، وفق ما أفاد مسؤول في ظل تفشي المرض في البلاد.
وقال مستشار وزير الصحة الإعلامي علي رضا وهاب زاده في تغريدة إن "اختبار كورونا المستجد الذي أجري للسيد حريرجي، نائب وزير الصحة الذي كان في الصفوف الأمامية في مكافحة فيروس كورونا، جاء بنتيجة إيجابية".
من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في مقابلة مع التلفزيون الرسمي أن نائب وزير الصحة أصيب بالفيروس وهو الآن قيد الحجر الصحي.
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