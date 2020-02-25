فيديو خطير يرصد إصابة نائب وزير إيراني بـ"كورونا"

25 فبراير 2020 - 06:41 م

تداول رواد مواقع التواصل بإيران، مقطع فيديو يُظهر أعراض إصابة نائب وزير الصحة إيراج حريرجي، بفيروس كورونا المستجد.

ولفت ناشطون إلى أن نائب الوزير كان فى مؤتمر صحفي حينها، قبل أن يجتمع بالرئيس حسن روحاني.

مهم مشاهدة هذا المقطع: مؤتمر صحفي يعود ليوم أمس، للمتحدث بإسم الحكومة الإيرانية ربيعي وحريرجي نائب وزير الصحة الإيراني المصاب بفيروس ?#كورونا، وهنا تظهر علامات الإصابة بكورونا على نائب وزير الصحة منذ الأمس وبعد نهاية المؤتمر حضر في إجتماع مع الحكومة وبحضور الرئيس روحاني ..! pic.twitter.com/FdgGhKQQSa — محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) February 25, 2020

وكتب ناشط أحوازي على "تويتر": "مهم مشاهدة هذا المقطع: مؤتمر صحفي يعود ليوم أمس، للمتحدث بإسم الحكومة الإيرانية ربيعي، وحريرجي نائب وزير الصحة الإيراني المصاب بفيروس كورونا، وهنا تظهر علامات الإصابة بكورونا على نائب وزير الصحة منذ الأمس وبعد نهاية المؤتمر حضر في اجتماع مع الحكومة وبحضور الرئيس روحاني".