  • الثلاثاء 25 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر07:49 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

صدمة.. انتحار سيدة أثناء أداء العُمرة بطريقة بشعة

حريرجي

فيديو خطير يرصد إصابة نائب وزير إيراني بـ"كورونا"

غنيم

"وائل غنيم" يفاجئ محبي "مبارك" بهذا التصريح

ليفربول

اشتباه في إصابات بـ«كورونا» داخل ليفربول

الفريق أحمد شفيق

«أحمد شفيق» عن وفاة «مبارك»: «فقدت مُعلمي»

الإعلامية الكويتية ليالي عباس

العثور على الإعلامية ليالي عباس جثة هامدة داخل شقتها

مبارك

نجا من 6 محاولات اغتيال إلا واحدة.. وهذه وصيته

ركلات الترجيح تهدي الزمالك كأس السوبر على حساب الأهلي

الزمالك في ورطة بعد الانسحاب من القمة

سد النهضة

احتجاجات في السودان لوقف مفاوضات سد النهضة

المقبرة

«مثل القصور»..أول فيديو لمقبرة حسني مبارك من الداخل

اجتمع بعدها بـ "روحاني"..

فيديو خطير يرصد إصابة نائب وزير إيراني بـ"كورونا"

عرب وعالم

حريرجي
حريرجي
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

إيران.. إصابة نائب وزير الصحة بفيروس كورونا

#

أول رد للسعودية على إصابة أحد مواطنيها بـ"كورونا"

#

دولة عربية تسجل أول حالة إصابة بـ"كورونا"

#

أول تعليق لإيران على إصابة مسئولها بـ"كورونا"

إيران

كورونا

اصابة كورونا

الصحة الايرانية

تداول رواد مواقع التواصل بإيران، مقطع فيديو يُظهر أعراض إصابة نائب وزير الصحة  إيراج حريرجي، بفيروس كورونا المستجد.

ولفت ناشطون إلى أن نائب الوزير كان فى مؤتمر صحفي حينها، قبل أن يجتمع بالرئيس حسن روحاني.

وكتب ناشط أحوازي على "تويتر": "مهم مشاهدة هذا المقطع: مؤتمر صحفي يعود ليوم أمس، للمتحدث بإسم الحكومة الإيرانية ربيعي، وحريرجي نائب وزير الصحة الإيراني المصاب بفيروس كورونا، وهنا تظهر علامات الإصابة بكورونا على نائب وزير الصحة منذ الأمس وبعد نهاية المؤتمر حضر في اجتماع مع الحكومة وبحضور الرئيس روحاني".

واليوم الثلاثاء، أصيب نائب وزير الصحة الإيراني إيراج حريرجي، بفيروس "كورونا" المستجد، وفق ما أفاد مسؤول في ظل تفشي المرض في البلاد.

وقال مستشار وزير الصحة الإعلامي علي رضا وهاب زاده في تغريدة إن "اختبار كورونا المستجد الذي أجري للسيد حريرجي، نائب وزير الصحة الذي كان في الصفوف الأمامية في مكافحة فيروس كورونا، جاء بنتيجة إيجابية".

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في مقابلة مع التلفزيون الرسمي أن نائب وزير الصحة أصيب بالفيروس وهو الآن قيد الحجر الصحي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

أنور إبراهيم ولدغات الجحر الواحد

فراج إسماعيل

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» إصابة 4 مشجعين لـ"فالنسيا" بفيرس كورونا
» مات بعد البراءة.. كلمات مؤثرة لأصدقاء عائلة مبارك
» رسالة مرتضى منصور للاعبي الزمالك بعد الانسحاب من القمة
» «أحمد شفيق» عن وفاة «مبارك»: «فقدت مُعلمي»
» موعد وصول بعثة الترجي إلى القاهرة
» «جوارديولا» يعلن قائمة مانشستر سيتي لمواجهة الريال
» الأزهر يشيد بمسيرة "مبارك" الوطنية
» خلاف بين نجم مانشستر سيتي وابنته بسبب «صلاح»
» تركي آل الشيخ ينعى حسني مبارك بكلمات مؤثرة
» قرار مفاجئ من الملك «سلمان» بشأن الرياضة السعودية
» «زيدان» يوجه رسالة لأسرة الرئيس الراحل «مبارك»

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:08 ص

  • فجر

    05:09

  • شروق

    06:32

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:27

  • مغرب

    17:55

  • عشاء

    19:25

من الى
مجدى يعقوب
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"
أرشيفية