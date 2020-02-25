البرلمان يطالب بتكريم الدكتور مجدي يعقوب

وصف محمد عبدالله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والأمين العام لحزب مستقبل وطن بالبحيرة، الدكتور مجدي يعقوب بـ"جابر خاطر الغلابة".

وطالب في بيان صادر عنه اليوم، بتكريم الدكتور مجدي يعقوب في مجلس النواب، لما له من إسهامات وإنجازات يعرفها القاصي والداني، وتنحاز جميعها للمواطن المصري البسيط.

وقال وكيل لجنة النقل والمواصلات: "يجب علينا أن نكرم مجدي يعقوب الذي قدم لمصر والمصريين الكثير والكثير، واستطاع خلال ساعة أن يجمع 360 مليون جنيه لإنشاء مستشفى مجدي يعقوب الجديد للقلب في القاهرة، المقرر أن يضم 300 غرفة، 120 غرفة عناية مركزة، ويقدم خدماته للجميع بالمجان.