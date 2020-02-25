» موعد وصول بعثة الترجي إلى القاهرة

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الترجى

أبطال إفريقيا

تصل بعثة فريق الترجي الرياضي التونسي إلى القاهرة غدًا الأربعاء، استعدادا لمواجهة الزمالك في ذهاب دور الـ8 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الترجي بطل النسختين الماضيتين من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، الزمالك في القاهرة يوم الجمعة المقبل بعد أن كان خسر أمام نفس المنافس لقب كأس السوبر الافريقي في العاصمة القطرية الدوحة 1 - 3 .

وتُقام مباراة الذهاب بين الفريقين يوم الجمعة المقبلة على ستاد القاهرة الدولي، فيما ستُقام مباراة الإياب بين الفريقين  على الملعب الأوليمبي برادس يوم 6 مارس المقبل.


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