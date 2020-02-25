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«حماية المستهلك» تطلق مبادرة لحل مشاكل المواطنين خلال أسبوع

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علي المصيلحي
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أطلق جهاز حماية المستهلك، مبادرة جديدة تحت عنوان «أسبوع صديق المستهلك»، وذلك لحل شكاوى المواطنين، وهي مبادرة ممتدة حتى آخر الأسبوع.

وتعد المبادرة وطنية من الدرجة الأولى، حيث وصل عدد الشكاوى، التي تم حلها منذ انطلاق المبادرة وخلال ثلاث أيام 5780 شكوى حتى الآن، من خلال فريق عمل جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع كافة الشركات والموردين والمصنعين والمنتجين والوكلاء والموزعين.

وقال وزير التموين علي المصيلحي، إن مبادرات حماية المستهلك مستمرة مع المواطن على مدار العام من أجل إعلاء قيمة وحقوق المستهلكين مشيرًا إلى أن الجميع في خدمة المواطن المصري.


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