» «جوارديولا» يعلن قائمة مانشستر سيتي لمواجهة الريال

25 فبراير 2020 - 06:32 م

أعلن الجهاز الفني لفريق مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا، قائمة الفريق لمواجهة ريال مدريد، مساء غدًا الأربعاء، على ملعب سنتياجو برنابيو، في مباراة الذهاب لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: كلاوديو برافو، إديرسون مورايس، سكوت كارسون.

خط الدفاع: كايل والكر، جون ستونز، أوليكساندر زينشينكو، إيمريك لابورت، بينجامين ميندي، جواو كانسيلو، نيكولاس أوتاميندي، أليكس جارسيا.

خط الوسط: إلكاي جوندوجان، رودريجو هيرنانديز، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا، ديفيد سيلفا، فرناندينهو، فيل فودين، رياض محرز.

خط الهجوم: رحيم سترلينج، جابرييل جيسوس، سيرجيو أجويرو.