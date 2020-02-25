اشتباه في إصابات بـ«كورونا» داخل ليفربول

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

كورونا

كشفت صحيفة «ليفربول إيكو»، عن وضع مشجعى فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، جناح الفريق والمنتخب الوطني، العائدين من إسبانيا تحت الحجر الصحى بعد حضورهم مواجهة الريدز مع أتلتيكو مدريد.

وخسر ليفربول أمام الروخى بلانكوس، بهدف دون مقابل، مساء الثلاثاء الماضى، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر لمسابقة دورى أبطال أوروبا، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية "مدريد".

وذكرت الصحيفة، أنه تم وضع مشجعى ليفربول العائدين إلى مطار مانشستر من العاصمة الإسبانية "مدريد" عبر مطار بيرجامو فى شمال إيطاليا  تحت الحجر الصحى خوفا من إصابتهم بفيروس كورونا، مضيفة أن هذا التحذير جاء بعد أن وضعت الحكومة الإيطالية 12 مدينة في شمال البلاد في عزله بعد تفشى كورونا مؤخرا.

أضافت الصحيفة أنه تم فحص درجة حرارة مشجعى ليفربول العائدين من إسبانيا عبر ميلانو لمعرفة إذا ما كانوا يعانون من اشتباه في إصابة كورونا خلال عودتهم في المطار.

وتسعى الحكومة الإيطالية جاهدة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا في أعقاب الارتفاع الأخير في عدد الحالات والوفيات.

من ناحية أخرى، أعلن نادى إنتر ميلان الإيطالى أنه سيرد إلى جماهيره أموال التذاكر الخاصة بمباراة لودوجوريتس رازجراد البلغارى والمقرر إقامتها على ملعب جوزيبي مياتزا بعد غد الخميس في إياب دور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي.

وكانت الحكومة الإيطالية قد قررت مطلع الأسبوع تأجيل مباراة الإنتر التي كانت مقررة ضد سامبدوريا في نهاية الأسبوع الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا بجانب إقامة المباريات المقبلة بدون حضور جماهير بدءًا من مواجهة رازجراد الخميس.

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