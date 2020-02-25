» «أحمد شفيق» عن وفاة «مبارك»: «فقدت مُعلمي»

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في أول ظهور له بعد غياب طويل، خرج الفريق أحمد شفيق، عن صمته الطويل، لينعى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بكلمات مؤثرة.

وعلى حسابه عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، قال «شفيق» إنه فقد القائد والمعلم، مؤكدًا أن كافة الظروف والأحداث مدى قدرته التي منحه الله إياها على المواجهة والنجاح.

وكتب الفريق "شفيق" :« فقدت مصر اليوم زعيما حكيما، قائدا صلبا شجاعا، أثبتت كافة الظروف والأحداث مدى قدرته التي منحه الله إياها على المواجهة والنجاح؛ الرئيس محمد حسني مبارك».

وتابع :« رحم الله فقيد الوطن، القوي المخلص الأمين. عزائي لأبناء مصر.. عزائي للأسرة الكريمة في مصابها الأليم.. وعزائي لنفسي فقد القائد والمعلم».


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