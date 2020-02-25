"وائل غنيم" يفاجئ محبي "مبارك" بهذا التصريح

25 فبراير 2020 - 06:15 م

نعى وائل غنيم أحد أبرز وجوه ثورة 25 يناير، الرئيس الأسبق حسني مبارك، عقب وفاته اليوم الثلاثاء.

ووصف "غنيم" الرئيس الأسبق عبر حسابه على "فيس بوك" بالمحب والمخلص لوطنه، كما لفت إلى أنه تحمل مسئولية ضخمة تجاه الشعب المصري.

وكتب "غنيم": "رحمة الله على الرئيس حسني مبارك. كل نفس بما كسبت رهينة وكلنا رايحين لربنا اللي أحسن من البشر كلهم. ربنا يصبر أهله ومحبيه ويبارك في عمر أحفاده. كان محبا ومخلصا لمصر. تحمل مسؤولية ضخمة تجاه الشعب المصري فأصاب كثيرا وأخطأ كثيرا وصبر على كثير من الأذى في نهاية عمره. وسيحكم التاريخ".

وكان وائل غنيم أحد أبرز الشباب المشاركين في ثورة يناير التي أطاحت بـ"مبارك" من الحكم في 2011.