خلاف بين نجم مانشستر سيتي وابنته بسبب «صلاح»

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ليفربول

صلاح

سترلينج

أكد رحيم سترلينج، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي أن نجلته تتعمد استفزازه بترديد الأغاني التي يهتف بها جماهير ليفربول للنجم محمد صلاح، جناح الريدز والمنتخب الوطني.

وقال سترلينج في تصريحات لصحيفة آس الإسبانية :"ابنتي لديها نفس شخصيتي، وهي تحب المزاح وترديد أغاني مو صلاح لي".

وأضاف النجم الإنجليزي :"إنها تعرف التنافس بين ليفربول والفريق الذي ألعب له لذلك فهي دائماً تغني أغانيها وتحاول استفزازي ولكن هذه مجرد شخصيتها".

وأكمل سترلينج :"كرة القدم تستهلك الكثير من وقتك ولكن في نهاية اليوم عندما تصبح الأمور صعبة فإن العودة لأطفالك هو ما يجعلك سعيدًا".

وواصل جناح مانشستر سيتي :"رؤية أطفالك هي الجزء الأكثر أهمية في يومك، إنهم يأخذونك من كل شيء آخر يحدث لك في خارج المنزل، فابني تياجو يبلغ من العمر 3 سنوات فقط وعندما أنهي أي مباراة بدون تسجيل أهداف فإنه يخبرني بذلك ويقول لي أسماء من سجلوا الأهداف".

يُذكر أن ليفربول واصل حفاظه على فارق النقاط الشاسع بينه وبين مانشستر سيتي وصيفه في الدوري الإنجليزي، حيث يتبقى أمام الريدز 12 فقط من أجل حسم لقب البريميرليج للمرة الأولى منذ 30 عامًا.

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