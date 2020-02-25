تشييع جثمان "مبارك" من مسجد المشير طنطاوي غدًا

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الرئيس

المصريون

مبارك

زيدان

يستعد مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس لتشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك.

وكانت المنية قد وافت الرئيس الأسبق اليوم عن عمر ناهز 92 عامًا.

وأعلنت رئاسة الجمهورية الحداد العام لمدة 3 أيام في جميع أنحاء البلاد، حدادا على وفاة الرئيس الراحل.

 وكتب السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عبر "فيس بوك": "إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير "2020.


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