  • الثلاثاء 25 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر05:54 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مبارك

نجا من 6 محاولات اغتيال إلا واحدة.. وهذه وصيته

مبارك

تشييع جثمان "مبارك" من مسجد المشير طنطاوي غدًا

سد النهضة

احتجاجات في السودان لوقف مفاوضات سد النهضة

الملك سلمان

الملك سلمان وولي عهده يعزيان "السيسي"

المقبرة

«مثل القصور»..أول فيديو لمقبرة حسني مبارك من الداخل

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب

الأزهر يشيد بمسيرة "مبارك" الوطنية

حسني مبارك

بعد وفاته اليوم.. محطات مهمة فى حياة "مبارك"

البابا تواضروس

"تواضروس" عن "مبارك": تحمل مسئولية الوطن في ظرف عصيب

حسني مبارك

أول تعليق من إسرائيل على وفاة قائد الضربة الجوية

الديب يكشف تطورات جديدة عن حالة مبارك الصحية

«زيدان» يوجه رسالة لأسرة الرئيس الراحل «مبارك»

«كاراجر» يهاجم جماهير ليفربول بسبب «صلاح»

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

جماهير ليفربول تطالب ببيع محمد صلاح عقابا له

#

كارثة في انتظار ليفربول بسبب «ماني» و«صلاح»

#

عشاق ليفربول يتلقون صدمة بسبب صلاح

#

خبر محزن عن محمد صلاح .. وغضب في ليفربول

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

كاراجر

انتقد جيمي كاراجر أسطورة نادي ليفربول، جماهير الريدز بسبب طريقة تعاملهم مع النجم محمد صلاح جناح الفريق والمنتخب الوطني.

وقال «كاراجر» في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" العالمية: "محمد صلاح لا يحظى بالتقدير الكافي من جانب جماهير ليفربول، وهذا قد يتسبب في إحباط اللاعب".

وأضاف جيمي كاراجر: "ليفربول يمتلك ستة لاعبين على المستوى العالمي، أليسون وفان دايك وأرنولد وماني وفيرمينو وصلاح".

وتابع: "إذا سألت جماهير ليفربول هل يمكنكم الاستغناء عن الخمسة الآخرين مقابل أي مبلغ من المال بالطبع ستكون الإجابة لا، أما إذا وصل عرضا لشراء محمد صلاح مقابل 130 مليون جنيه إسترليني سيفكرون في الأمر".

وشارك محمد صلاح مع ليفربول في 24 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالها 15 هدفا، وصنع 6 أخرى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

أنور إبراهيم ولدغات الجحر الواحد

فراج إسماعيل

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» «زيدان» يوجه رسالة لأسرة الرئيس الراحل «مبارك»
» حسام حسن ينعى الرئيس مبارك
» «كاراجر» يهاجم جماهير ليفربول بسبب «صلاح»
» قرار مفاجئ من الملك «سلمان» بشأن الرياضة السعودية
» تركي آل الشيخ ينعى حسني مبارك بكلمات مؤثرة
» 150 قتيلا في إضراب الشرطة.. والجيش يتدخل
» احذري.. العدسات اللاصقة خطر جدا في هذه الحالة
» إيران.. إصابة نائب وزير الصحة بفيروس كورونا
» بكلمات مؤثرة.. منة فضالي تنعي الرئيس مبارك
» بكلمات مؤثرة.. "الحضرى" يودع "مبارك"
» الكويت تعلن وقف النشاط الرياضي بسبب كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:55 م

  • فجر

    05:09

  • شروق

    06:32

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:27

  • مغرب

    17:55

  • عشاء

    19:25

من الى
مجدى يعقوب
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"
أرشيفية