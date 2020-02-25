الملك سلمان وولي عهده يعزيان "السيسي"

25 فبراير 2020 - 05:24 م

أرسل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة للرئيس عبد الفتاح السيسي، في وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك، اليوم الثلاثاء.

وقال "سلمان" في البرقية: "علمنا بنبأ وفاة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق، رحمه الله، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعب جمهورية مصر العربية بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وذكر ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق، رحمه الله، وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

وتوفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم، عن عمر يناهز 92 عاما.

وأعلنت الرئاسة الحداد العام لمدة 3 أيام في جميع أنحاء البلاد، حدادا على وفاة الرئيس الراحل.