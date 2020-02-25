  • الثلاثاء 25 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر05:51 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مبارك

تشييع جثمان "مبارك" من مسجد المشير طنطاوي غدًا

سد النهضة

احتجاجات في السودان لوقف مفاوضات سد النهضة

الملك سلمان

الملك سلمان وولي عهده يعزيان "السيسي"

المقبرة

«مثل القصور»..أول فيديو لمقبرة حسني مبارك من الداخل

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب

الأزهر يشيد بمسيرة "مبارك" الوطنية

حسني مبارك

بعد وفاته اليوم.. محطات مهمة فى حياة "مبارك"

البابا تواضروس

"تواضروس" عن "مبارك": تحمل مسئولية الوطن في ظرف عصيب

حسني مبارك

أول تعليق من إسرائيل على وفاة قائد الضربة الجوية

الديب يكشف تطورات جديدة عن حالة مبارك الصحية

«زيدان» يوجه رسالة لأسرة الرئيس الراحل «مبارك»

آخر ظهور لـ "مبارك" قبل وفاته

قرار مفاجئ من رئاسة الجمهورية بعد وفاة "مبارك"

في وفاة "مبارك"..

الملك سلمان وولي عهده يعزيان "السيسي"

عرب وعالم

الملك سلمان
الملك سلمان
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

برقيات عاجلة من الملك سلمان وولي العهد إلى هذا الرئيس

#

الملك سلمان وولي العهد يوجهان رسائل لقادة الإمارات

#

برقية عاجلة من الملك سلمان وولي عهده لـ«أردوغان»

#

أمير الكويت وولي العهد يعزيان الملك سلمان

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

كاراجر

أرسل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة للرئيس عبد الفتاح السيسي، في وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك، اليوم الثلاثاء.

وقال "سلمان" في البرقية: "علمنا بنبأ وفاة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق، رحمه الله، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعب جمهورية مصر العربية بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وذكر ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق، رحمه الله، وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

وتوفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم، عن عمر يناهز 92 عاما.

وأعلنت الرئاسة الحداد العام لمدة 3 أيام في جميع أنحاء البلاد، حدادا على وفاة الرئيس الراحل.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

أنور إبراهيم ولدغات الجحر الواحد

فراج إسماعيل

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» «زيدان» يوجه رسالة لأسرة الرئيس الراحل «مبارك»
» حسام حسن ينعى الرئيس مبارك
» «كاراجر» يهاجم جماهير ليفربول بسبب «صلاح»
» قرار مفاجئ من الملك «سلمان» بشأن الرياضة السعودية
» تركي آل الشيخ ينعى حسني مبارك بكلمات مؤثرة
» 150 قتيلا في إضراب الشرطة.. والجيش يتدخل
» احذري.. العدسات اللاصقة خطر جدا في هذه الحالة
» إيران.. إصابة نائب وزير الصحة بفيروس كورونا
» بكلمات مؤثرة.. منة فضالي تنعي الرئيس مبارك
» بكلمات مؤثرة.. "الحضرى" يودع "مبارك"
» الكويت تعلن وقف النشاط الرياضي بسبب كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:55 م

  • فجر

    05:09

  • شروق

    06:32

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:27

  • مغرب

    17:55

  • عشاء

    19:25

من الى
مجدى يعقوب
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"
أرشيفية