» تركي آل الشيخ ينعى حسني مبارك بكلمات مؤثرة

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حسني مبارك

المصريون

تركي

نعى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 92 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

ونشر تركي آل الشيخ مجموعة صور للرئيس السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكتب عليها قائلا: "رحمك الله..  تعزيتي لعائلة الفقيد ولشعب مصر والقيادة".

يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر المصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، قبل أن يتنحى في 11 فبراير 2011.


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