«مثل القصور»..أول فيديو لمقبرة حسني مبارك من الداخل

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حسني مبارك

دفن

مقبرة

جنازة عسكرية

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نشر فيديو لمقبرة الرئيس الأسبق حسني مبارك، من الداخل والتي ترجع لعام 2011 بعد شهور من تنحيه عن الرئاسة إثر مظاهرات ثورة 25 يناير.

ووفقا لوسائل الإعلام، يبلغ طول المقبرة من الخارج 70 مترا، حيث يتواجد مدفن عائلة مبارك على مساحة 1000 متر مربع، ويحتوي على ثلاث مداخل وخلف هذه الأبواب تستقر جدران فاصلة، أحدها كتب عليه عائلة "ثابت" نسبة إلى سوزان مبارك زوجة الرئيس الراحل وهو المدفن الذى شهد دفن حفيد مبارك نجل علاء.

ووصف النشطاء المقبرة بـ"القصر" نظرًا لفخامتها وما بدت عليه من تجهيز على أعلى مستوى والمساحة الكبيرة التي بنيت عليها.

وتوفى اليوم الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد صراع مع المرض، حيث أجرى عملية جراحية مؤخرًا لإزالة ورم من المعدة بإحدى مستشفيات القوات المسلحة، والتي أدت إلى مضاعفات صحية له، توفى على إثرها.

ومن المقرر أن تقام له جنازة عسكرية، وسيتم تشييع جثمانه غدًا من مسجد المشير بالتجمع الخامس.

وأعلنت رئاسة الجمهورية الحداد في جميع أنحاء الجمهورية، لمدة 3 أيام، وتقدمت بالتعازي لأسرته.


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