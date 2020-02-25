أول تعليق من إسرائيل على وفاة قائد الضربة الجوية

رحل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر يناهز الـ92 عاماً.

ونعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الرئيس الأسبق قائلًا: «باسم الشعب الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية، أود أن أعبر عن حزني البالغ على رحيل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.

وأضاف، رئيس وزراء إسرائيل، عبر صفحته الرسمية على «تويتر»: «كان الرئيس مبارك صديقا شخصيا لي وزعيما قاد شعبه نحو تحقيق السلام والأمن، ونحو تحقيق السلام مع إسرائيل».







باسم الشعب الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية, أود أن أعبر عن حزني البالغ على رحيل الرئيس المصري الأسبق محمد #حسني_مبارك.



كان الرئيس #مبارك صديقا شخصيا لي وزعيما قاد شعبه نحو تحقيق السلام والأمن، ونحو تحقيق السلام مع إسرائيل. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) February 25, 2020





