أول تعليق من إسرائيل على وفاة قائد الضربة الجوية

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إسرائيل

نتنياهو

وفاة مبارك

رحل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر يناهز الـ92 عاماً.

ونعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الرئيس الأسبق قائلًا: «باسم الشعب الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية، أود أن أعبر عن حزني البالغ على رحيل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.

وأضاف، رئيس وزراء إسرائيل، عبر صفحته الرسمية على «تويتر»: «كان الرئيس مبارك صديقا شخصيا لي وزعيما قاد شعبه نحو تحقيق السلام والأمن، ونحو تحقيق السلام مع إسرائيل».




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