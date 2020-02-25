تعليق غير متوقع من نجل "مرسي" على وفاة "مبارك"

25 فبراير 2020 - 04:30 م

تطرق أحمد مرسي نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، عبر حسابه على موقع "فيس بوك" إلى وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي توفي اليوم الثلاثاء.

وعلى الرغم من لجوء نجل "مرسي" إلى موقع "فيس بوك" تزامنًا مع وفاة "مبارك" إلا أنه كتب بمنشوره: "لاتعليق".



وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت اليوم الثلاثاء، حالة الحداد في البلاد لمدة 3 أيام حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وكتب السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عبر "فيس بوك": "اعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا علي وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير "2020.

وتوفي الرئيس الأسبق حسنى مبارك اليوم الثلاثاء، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الأخيرة، نقل على إثرها للعناية المركزة.