قرار مفاجئ من رئاسة الجمهورية بعد وفاة "مبارك"

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رئاسة الجمهورية

حسني مبارك

وفاة مبارك

حالة الحداد

أعلنت رئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء، إعلان حالة الحداد في البلاد لمدة 3 أيام حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وكتب السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عبر "فيس بوك": "اعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا علي وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير "2020.

وتوفي الرئيس الأسبق حسنى مبارك اليوم الثلاثاء، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الأخيرة، نقل على إثرها للعناية المركزة.

ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان من مسجد المشير حسين طنطاوى بالتجمع الخامس.


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